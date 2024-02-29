حجت الاسلام سیدناصر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارندگی در شهر یزد از روز گذشته و تداوم آن به شکل برف از کاهش آب گرفتگی معابر و تلاش مضاعف نیروهای شهرداری خبر داد.

وی ادامه داد: میزان بارندگی طی سه روز گذشته ۲۲ میلی متر اعلام شد اما کل بارندگی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ میلی متر بوده یعنی فقط در دو روز گذشته ۸ میلی متر کمتر از ماه قبل است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: در سال گذشته بنا به اعلام آتش نشانی ۳۱۲ مورد آبکشی از معابر صورت گرفت اما در سال‌جاری فقط ۱۱ مورد آبکشی بوده است.

وی ادامه داد: در بارندگی اخیر ۹ تانکر در سطح شهر و در زمان‌های کوتاه برای آبکشی حضور داشت و خوشبختانه در بیشتر نقاط شهر ترافیک روان و کمترین آب گرفتگی را شاهد بودیم.

ساماندهی دفع آب‌های سطحی

حیدری اظهار کرد: البته در ۲ نقطه شهر با مشکل مواجه هستیم که به دلیل عدم تکمیل طرح و ادامه مسیر است که در آینده نزدیک با تکمیل شدن این اقدامات شاهد رفع همین نواقص اندک نیز خواهیم بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گفت: اعتبار بسیاری خوبی برای ساماندهی آب‌های سطحی در این شورا مصوب شد و احداث کانال، حفر بیش از ۸۰۰ چاه جذبی تنها بخشی از این اقدامات است و بارندگی ۲ روز گذشته و مدیریتی که صورت گرفت نشان داد که اقدامات دو ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد بی اثر نبوده است.

وی ادامه داد: همچنین در مورد سیل بندها نیز اقدامات زیادی صورت گرفت و شهر یزد برای مخاطراتی مثل سیل آمادگی بیشتری نسبت به قبل را دارد.