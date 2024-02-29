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۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۲۱

سخنگوی شورای شهر یزد خبر داد؛

خدمت‌رسانی ۳۰۰ نیروی شهرداری یزد در بارش‌ها/ کاهش آب‌گرفتگی معابر

خدمت‌رسانی ۳۰۰ نیروی شهرداری یزد در بارش‌ها/ کاهش آب‌گرفتگی معابر

یزد- سخنگوی شورای یزد از خدمات‌رسانی ۳۰۰ نفر از نیروهای شهرداری در بارندگی‌های اخیر به صورت شبانه‌روزی خبر داد.

حجت الاسلام سیدناصر حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارندگی در شهر یزد از روز گذشته و تداوم آن به شکل برف از کاهش آب گرفتگی معابر و تلاش مضاعف نیروهای شهرداری خبر داد.

وی ادامه داد: میزان بارندگی طی سه روز گذشته ۲۲ میلی متر اعلام شد اما کل بارندگی در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ میلی متر بوده یعنی فقط در دو روز گذشته ۸ میلی متر کمتر از ماه قبل است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: در سال گذشته بنا به اعلام آتش نشانی ۳۱۲ مورد آبکشی از معابر صورت گرفت اما در سال‌جاری فقط ۱۱ مورد آبکشی بوده است.

وی ادامه داد: در بارندگی اخیر ۹ تانکر در سطح شهر و در زمان‌های کوتاه برای آبکشی حضور داشت و خوشبختانه در بیشتر نقاط شهر ترافیک روان و کمترین آب گرفتگی را شاهد بودیم.

ساماندهی دفع آب‌های سطحی

حیدری اظهار کرد: البته در ۲ نقطه شهر با مشکل مواجه هستیم که به دلیل عدم تکمیل طرح و ادامه مسیر است که در آینده نزدیک با تکمیل شدن این اقدامات شاهد رفع همین نواقص اندک نیز خواهیم بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد گفت: اعتبار بسیاری خوبی برای ساماندهی آب‌های سطحی در این شورا مصوب شد و احداث کانال، حفر بیش از ۸۰۰ چاه جذبی تنها بخشی از این اقدامات است و بارندگی ۲ روز گذشته و مدیریتی که صورت گرفت نشان داد که اقدامات دو ساله شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد بی اثر نبوده است.

وی ادامه داد: همچنین در مورد سیل بندها نیز اقدامات زیادی صورت گرفت و شهر یزد برای مخاطراتی مثل سیل آمادگی بیشتری نسبت به قبل را دارد.

کد مطلب 6041326

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