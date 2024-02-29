بهارستان در انتظار ۷ منتخب اردبیل

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: با پایان تبلیغات انتخاباتی و در کمتر از ۱۲ ساعت به آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، استان اردبیل حال و هوای متفاوت دارد و گروه‌ها، احزاب، تشکل‌ها و آحاد مردم خود را برای حضور باشکوه در پای صندوق‌های رأی آماده می‌کنند تا ۱۱ اسفند خاطره‌انگیزی را در تاریخ این کشور رقم بزنند.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل با بیان اینکه بعد از انصراف کاندیداهای متعدد، تنها ۱۶۸ نامزد در پنج حوزه انتخابیه استان ۱۱ اسفند با هم رقابت می‌کنند، اظهار کرد: از بین این کاندیداها هفت منتخب مردم استان کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در مرحله دوازدهم به دست می‌آورند تا هفت خرداد سال آینده در صندلی سبز بهارستان بتوانند برای این ملت تصمیم‌گیری کنند.

بهروز زلالی تصریح کرد: با پایان مهلت قانونی تبلیغات، مقدمات برگزاری انتخابات در حال انجام است و از ساعت هشت صبح فردا رأی‌گیری در حوزه‌های مختلف آغاز خواهد شد تا مردم با حضور در یک‌هزار و ۳۸۰ صندوق شهری و روستایی بتوانند آرای کاندیداهای اصلح خود را بر این صندوق‌ها بریزند.

وی گفت: ۳۰ هزار نفر در استان اردبیل بر فرآیند انتخابات نظارت می‌کنند تا در کمال آرامش، صحت و امنیت انتخابات برگزار و زمینه برای حضور منتخبان شایسته از سوی مردم در قوه مقننه فراهم آید.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل افزود: علاوه بر انتخاب هفت نماینده از سوی مردم استان در پنج حوزه انتخابیه، ۲ نماینده مجلس خبرگان رهبری نیز برگزیده شده و راهی این مجلس با اهمیت خواهند شد.

زیرساخت‌های ارتباطی برگزاری انتخابات فراهم است

مسئول کمیته فناوری ستاد انتخابات استان اردبیل افزود: زیرساخت‌های ارتباطی لازم برای برگزاری انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای همه شعبه‌های رأی‌گیری ثابت و سیار در استان اردبیل فراهم شده است.

افشین سیدی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: احراز هویت رأی‌دهندگان در شعب رأی‌گیری ثابت و سیار در همه نقاط شهری و روستایی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: تلاش بر این است تا با پوشش اینترنت و تسهیل شرایط برگزاری انتخابات را تا حد امکان در بستر الکترونیکی به پیش برده و احراز هویت‌ها به صورت آنلاین انجام شود.

مسئول کمیته فناوری ستاد انتخابات استان اردبیل اضافه کرد: سعی ما بر این است تا با نظارت و بررسی میدانی مشکلات احتمالی را رفع کنیم که البته در مانور برگزار شده در روزهای گذشته سعی کردیم نقاط ضعف را برطرف و بر تقویت نقاط قوت بیفزاییم.

پیش‌بینی ۲۸ شعبه رأی‌گیری برای جانبازان و معلولان

مشاور استاندار اردبیل در امور معلولان نیز با دعوت از همه هم استانی برای حضور حداکثری در انتخابات پیش رو بیان کرد: ۲۸ شعبه رأی‌گیری در مکان‌های مناسب‌سازی شده برای تسهیل مشارکت جامعه توانخواهان، جانبازان و سالمندان در نظر گرفته شده است.

عظیم قهرمانی در ادامه سخنان خود یادآور شد: ستاد انتخابات استان اردبیل لیست شعبه‌های اخذ رأی مناسب‌سازی شده ویژه جانبازان و معلولان را در سطح استان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان اعلام کرده است.

وی تصریح کرد: امیدواریم در بهترین شرایط انتخابات ۱۱ اسفند برگزار و همه آحاد نیز در آن حضوری حداکثری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اما در آستانه انتخابات ۱۱ اسفند استاندار اردبیل با حضور سرزده در ستاد انتخابات شهرستان اردبیل در جریان آخرین روند اقدامات اجرایی برای برگزاری انتخابات به صورت میدانی قرار گرفته و نسبت به رفع برخی مسائل و مشکلات پیش رو دستور لازم را صادر کرد.

اما با حضور مردم استان اردبیل با مشارکت بالا همچون انتخابات گذشته معجزه عظیم حضور و پشتیبانی مردم از نظام اسلامی رقم خورده و تمام حیله‌ها و توطئه‌های دشمنان از بین خواهد رفت.