به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران از پیش‌بینی پنج هزار شعبه اخذ رأی برای جمع‌آوری آرای مردم این شهرستان‌ها خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد سه هزار و ۸۲۶ شعبه مربوط به شهرستان تهران و یک هزار ۱۷۴ شعبه هم در چهار شهرستان دیگر است.

وی افزود: در شهرستان ری ۴۶۰ شعبه اخذ رأی، اسلامشهر ۳۱۲ شعبه، شمیرانات ۱۷۴ شعبه و پردیس نیز ۱۳۰ شعبه در نظر گرفته که بیشتر این شعب ثابت بوده و تعداد محدودی شعب نیز سیار است.

قیومی تاکید کرد: همه تمهیدات لازم برای برگزاری این دوره از انتخابات در پنج شهرستان با هماهنگی کامل فرمانداران انجام شده و مشکلی از این بابت نداریم.

وی با بیان اینکه حوزه انتخابیه تهران بزرگترین حوزه انتخابیه کشور با ۳۰ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و ۱۶ کرسی در مجلس خبرگان رهبری است، ادامه داد: برای حضور در مجلس شورای اسلامی سه هزار و ۳۷۹ نفر رقابت می‌کنند.

رئیس حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس یادآور شد: در پایتخت برای جمع‌آوری آرای اقلیت‌های دینی نیز ۳۶ شعبه اخذ رأی پیش‌بینی شده است. قیومی گفت: در هر شعبه اخذ رأی یک صندوق برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و یک صندوق هم برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اختصاص دارد.

قیومی تاکید کرد، بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور رأی گیری از افراد واجد شرایط با مدارک هویتی همچون کارت ملی، گواهینامه رانندگی، شناسنامه و گذرنامه امکانپذیر است و دیگر ثبت مهر در شناسنامه رأی دهندگان انجام نمی‌شود.

وی اظهار کرد: همه اقلام مورد نیاز شعب اخذ رأی از جمله تعرفه، صندوق، دستگاه احراز هویت تأمین شده و از عصر امروز تحویل مسؤولان شعبه قرار می‌گیرد تا در محل‌های مورد نظر مستقر شوند.