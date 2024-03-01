رقابت انتخاباتی پس از امروز باید به رفاقت تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در بخش مرکزی یزد با اشاره به اینکه چرا مقام معظم رهبری به صورت پیوسته بر مشارکت در انتخابات تاکید دارند، اظهار کرد: انتخابات نشانه زنده بودن ملت، مطالبات و مطالبه‌گری مردم، مشارکت سیاسی و رشد اجتماعی مردم، عزم ملی و اتحاد ملی، تبعیت از جلوداری صالح کشور و تداوم مسیر انقلاب است و دشمن نمی‌خواهد این عوامل پررنگ شود.

وی ادامه داد: شکی نیست که مشکلاتی وجود دارد و بخشی از این مشکلات به دلیل مدیریت‌های نادرست در کشور و بخشی از آن به دلیل دشمنی دشمنان با نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران است.

مدرسی افزود: زمانی که جمهوری اسلامی می‌خواهد برپای خود بایستد در این میان هزینه‌هایی باید پرداخت شود و اگر می‌خواهیم گاو شیرده نباشیم باید هزینه‌هایی پرداخت شود.

پس از انتخابات با اتحاد در مسیر حل مشکلات گام برداریم

امام جمعه بخش مرکزی یزد در توصیه‌ای به نامزدهای انتخاباتی گفت: همه ما باید در نظر بگیریم که رقیب اصلی و مشترک همه ما دشمنان ما، مشکلات مردم، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و تفرقه‌ها هستند و پس از انتخابات باید دست به دست یکدیگر دهیم و در مسیر پیشرفت، تعالی و حل معضلات و مشکلات کشور گام برداریم و رقابت انتخاباتی را در نهایت به رفاقت کارانه تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: هواداران نیز باید پس از امروز هیجانات درونی خود را کنترل کنند تا مبادا دشمن از هیجانات درونی ما پس انتخابات سو استفاده کند.

مدرسی ضمن تشکر از نامزدهای انتخاباتی، هوادارن، ستادهای انتخاباتی و تمامی عوامل اجرایی، نظارتی و بازرسی تصریح کرد: از تمام افرادی که در دعوت مردم به انتخابات و امنیت‌آفرینی تلاش کردند و حضور پرشور مردم را رقم زدند و به صورت ویژه از ملت غیور و بصیر یزد برای این حضور و شور تشکر می‌کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و روز احسان و نیکوکاری و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه بیان کرد: نهادهایی افزون بر خدمات مالی، اقتصادی و پزشکی مناسب است که از سه جهت دیگر حمایت‌های لازم را انجام دهند؛ جلوگیری از فروپاشی کانون‌های خانوادگی، جلوگیری از آشفتگی‌های اعتقادی و دینی و جلوگیری از آشفتگی‌های اجتماعی را باید مدنظر قرار دهند و در این راستا گام بردارند.