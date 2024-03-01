مردم با شرکت در انتخابات از حرم ایران پاسداری می کنند

سعید جابری انصاری در حاشیه حضور پای صندوق رأی در مسجد جامع رجایی شهر کرج در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی این شور و حال و حضور باشکوه مردم را مشاهده می‌کنیم، مطمئن می‌شویم که فرمایش امام راحل مبنی بر اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، بر یک مبنا و حکمت عرفانی بوده و ما آن را توفیقی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در ساعات اولیه آغاز رأی گیری، رأی خود را به داخل صندوق انداختند و مردم نیز به تبعیت از ایشان پای صندوق‌های رأی حضور یافته و می‌یابند، عنوان کرد: حاج قاسم سلیمانی فرمود که ایران یک حرم است و باید از آن دفاع کرد؛ امروز حضور پرشور مردم در انتخابات نشان می‌دهد که آنها در حال پاسداری از حرم هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز مطرح کرد: علی رغم جوسازی‌های دشمن و القای اینکه البرز کمترین مشارکت را در انتخابات دارد، اکنون شاهد مشارکت بالایی هستیم. در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد حضور نامزدهای انقلابی، ولایی، اجرایی کار و صاحب سبک هستیم که امیدواریم اصلح‌ترین آنها با رأی مردم انتخاب شوند.

جابری انصاری با بیان اینکه خبرنگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر هم با حضور پرشور خود ثابت کردند که همواره پای انقلاب و نظام ایستاده‌اند و در هر برهه حضوری پرشور دارند، اضافه کرد: قبول داریم که امسال مشکلات بسیاری وجود دارد و فشار اقتصادی روی مردم بالاست که در این راستا مسؤولان اجرایی کشور باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی این امر را خواسته رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام نیز دانست و بیان کرد: فراموش نکنیم که فشار روحی و روانی و تحریم‌های اعمال شده علیه مردم از سوی دشمن و نگاه ظالمانه آنها به این کشور، در فضای اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است. قطعاً اگر مجلس و مدیران اجرایی توانمندی در کشور داشته باشیم، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز عنوان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که رأی دادن برای کشور سودمند است و اگر رأی ندهند، شاید افرادی که اصلح نیستند وارد چرخه کار شوند و همین امر موجب وارد شدن لطمه‌های بسیار به حوزه تقنینی کشور شود، لذا از همه مردم به ویژه رأی اولی‌های استان البرز درخواست دارم در انتخابات شرکت کنند.

جابری انصاری نظارت بر حال مردم را یکی از تکالیف نمایندگان مجلس دانست و افزود: امروز وقتی از فشار اقتصادی و حضور در انتخابات حرف می زنیم، یعنی از حال مردم صحبت می‌کنیم. نمایندگان مجلس باید حال جوانان، بازنشستگان، شاغلان حوزه‌های مختلف و کارگران و … را دریابند و بر اساس آن تدابیری را اتخاذ کنند که این امر خشنودی رهبر و ملت ایران را به دنبال دارد.