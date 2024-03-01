دریافت 5 MB کد مطلب 6043072 https://mehrnews.com/x34nV2 ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶ کد مطلب 6043072 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶ حضور زوج خراسان شمالی پای صندوق رای انتخابات عروس و داماد اهل خراسان شمالی زندگی مشترک خود را پای صندوق رأی آغاز کردند. کپی شد مطالب مرتبط مردم تبریز همچنان پای صندوقهای رای مردم با حضور در پای صندوقهای رای به امنیت رای میدهند حضور مردم خراسان رضوی در انتخابات شگفتی آفرید برچسبها استان خراسان شمالی زوج های جوان انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس شورای اسلامی
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