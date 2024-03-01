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کد مطلب 6043072
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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

حضور زوج خراسان شمالی پای صندوق رای انتخابات

حضور زوج خراسان شمالی پای صندوق رای انتخابات

عروس و داماد اهل خراسان شمالی زندگی مشترک خود را پای صندوق رأی آغاز کردند.

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