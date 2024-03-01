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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۵

بالگرد حامل صندوق‌های رای دهدز ناجی جان مادر اهل دهدز شد

بالگرد حامل صندوق‌های رای دهدز ناجی جان مادر اهل دهدز شد

اهواز - مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان از نجات جان مادر اهل شهرستان دهدز توسط بالگرد حامل صندوق رای خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر طرفیانی شامگاه جمعه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: بالگرد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در حین عملیات انتقال صندوق‌های چهار شعبه از شهرستان دهدز در مناطق صعب العبور این شهرستان جان یک مادر را نجات داد.

وی افزود: در این مأموریت خانم بارداری که به علت مسدود بودن راه‌های ارتباطی چند روز از وضع حمل وی گذشته و جانش در خطر بود توسط هوانیروز به بیمارستان منتقل شد و نجات یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دزپارت در شرق استان خوزستان واقع شده است و مرکز آن شهر دهدز است.

فرآیند رأی گیری در سه هزار ۵۳۳ شعبه استان از ساعت هشت صبح شروع شده است،. بیش از سه میلیون و ٨٠٠ هزار خوزستانی واجد شرایط رأی دادن هستند.

از مجموع سه هزار و ۵٣٣ شعبه اخذ رأی در استان، ٩٠٠ شعبه سیار برای رأی گیری در مناطق عشایری و سخت گذر استان آماده شده است.

خوزستان دارای ١٨ کرسی در مجلس شورای اسلامی و ۶ کرسی در مجلس خبرگان رهبری است.

کد مطلب 6043082

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