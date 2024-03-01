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۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۷

رئیس ستاد انتخابات استان تهران:

مدارس شعب اخذ رای در استان تهران شنبه تعطیل است

مدارس شعب اخذ رای در استان تهران شنبه تعطیل است

تهران- رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت:مدارس شعب اخذ رای در استان تهران شنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس جوهری شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدارس شعب اخذ رأی در شهر و روستاهای سطح استان تهران شنبه تعطیل است.

وی گفت: این تصمیم بر اساس حضور عوامل اجرایی در این مدارس تا پاسی از شب برای برگزاری فرآیند انتخابات و شمارش آرا اتخاذ شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: مدارسی که محل اخذ رأی در شهر تهران هستند به دلیل تمدید وقت زمان رأی گیری و اینکه زمان شمارش آرا نیز به طول خواهد انجامید، فردا تعطیل است.

جوهری اضافه کرد: تعداد مدارسی که حوزه اخذ رأی بودند، کم هم نیست لذا طبق روال گذشته این مدارس تا پایان شمارش آرا باید در اختیار ستاد انتخابات باشند که در این مورد با رایزنی آموزش و پرورش تصمیم به تعطیلی آنها در روز شنبه گرفته شد.

کد مطلب 6043089

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    نظرات

    • مهدی م IR ۲۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
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      پاسخ
      آخه این چه حرفیه؟ ما از کجا بدونیم مدرسه شعبه بوده یا نه. بعد شمارش رای یک اتاق لازم داره چرا ۲۰ تا کلاس درس رو تعطیل می کنید؟

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