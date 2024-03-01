مدارس شعب اخذ رای در استان تهران شنبه تعطیل است

به گزارش خبرنگار مهر سیدعباس جوهری شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدارس شعب اخذ رأی در شهر و روستاهای سطح استان تهران شنبه تعطیل است.

وی گفت: این تصمیم بر اساس حضور عوامل اجرایی در این مدارس تا پاسی از شب برای برگزاری فرآیند انتخابات و شمارش آرا اتخاذ شده است.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران افزود: مدارسی که محل اخذ رأی در شهر تهران هستند به دلیل تمدید وقت زمان رأی گیری و اینکه زمان شمارش آرا نیز به طول خواهد انجامید، فردا تعطیل است.

جوهری اضافه کرد: تعداد مدارسی که حوزه اخذ رأی بودند، کم هم نیست لذا طبق روال گذشته این مدارس تا پایان شمارش آرا باید در اختیار ستاد انتخابات باشند که در این مورد با رایزنی آموزش و پرورش تصمیم به تعطیلی آنها در روز شنبه گرفته شد.