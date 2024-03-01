دریافت 12 MB کد مطلب 6043127 https://mehrnews.com/x34nW8 ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱ کد مطلب 6043127 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱ تجربه ۳ رای اولی درباره اولین حضور در پای صندوق انتخابات جوانان رای اولی از اولین تجربه حضور در پای صندوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفتند. کپی شد مطالب مرتبط صف رای در مسجد ولی عصر تبریز جشن سیاسی ۳۰ هزار رای اولی در یزد برگزار شد حضور استاندار لرستان در دفتر نظارت بر انتخابات استان مدارس سیستان و بلوچستان فردا غیرحضوری شد آمادگی ترکیه و ارمنستان برای عادیسازی کامل روابط برچسبها مجلس شورای اسلامی انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس شورای اسلامی رای اولی ها
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