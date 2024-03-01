دریافت 12 MB
کد مطلب 6043127
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۱

تجربه ۳ رای اولی درباره اولین حضور در پای صندوق انتخابات

تجربه ۳ رای اولی درباره اولین حضور در پای صندوق انتخابات

جوانان رای اولی از اولین تجربه حضور در پای صندوق انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفتند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید