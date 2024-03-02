۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۹

محمدتقی نقدعلی در مجلس ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی با کسب بالاترین آرا دریافت شده به عنوان نماینده مردم خمینی شهر به مجلس دوازدهم راه یافت.

گفتنی است تعداد آرای این نماینده از سوی وزارت کشور ۴۵ هزار و ۷۶۷ عدد اعلام شده است.

