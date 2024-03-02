به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «جاده موج میزند» با نام انگلیسی «Mirage» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه صالحی در سی و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فرایبورگ سوییس حضور دارد و به رقابت میپردازد.
جشنواره بینالمللی فیلم فرایبورگ FIFF روی فیلمهای برتر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین متمرکز است. سی و هشتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم فرایبورگ سوییس از ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ تا ۵ فروردین ۱۴۰۳ مصادف با ۱۵ تا ۲۴ مارس ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
«جاده موج میزند» که پخش جهانی خود را با حضور در جشنوارههای متعدد طی میکند، به صورت همزمان در بیست و نهمین جشنواره مستقل رسانه تصویر و فیلم کوتاه هنگکنگ حضور دارد.
در این فیلم کوتاه، نفیسه زارع و روزبه اختری ایفای نقش دارند.
لیست عوامل فیلم کوتاه «جاده موج میزند» عبارت است از: نویسنده و کارگردان: عاطفه صالحی، تهیهکنندگان: عاطفه صالحی و علی صالحی، مدیر فیلمبرداری: حامد بقاییان، دستیار و برنامه ریز: محمدعلی نعمتالهی، دستیار کارگردان: ابوالفضل حسینیپور و یوسف بهجتی، تدوین: فروغ عزیزی، منشی صحنه: امیرحسین راستی، دستیار اول فیلمبردار: یوسف صفایی، دستیاران تصویر: علیرضا طالبی و حسین بیات، اصلاح رنگ و نور: میلاد فرجالهی، صدابردار: سلمان، صداگذار: سامان شهامت، موسیقی: سراجالدین روحانیفرد، طراح لباس: عاطفه صالحی، دستیار لباس: فرناز تعمید، دوخت لباس: صالحه صولتی مقدم، طراح صحنه: محمدرضا رضایی، دستیار صحنه: وحید عارف علی، طراح گریم: بهناز علیمحمدی، مدیر تولید: سید مصطفی فخاری، جانشینتولید: محمد ذنوبی، تدارکات: علیرضا فرید، جلوههای ویژه: علی نیکوکار (گروه آرتان)، طراح پوستر: متین خیبلی، عکاس: امین قاآنی، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، پخشکننده: فرست اسکرین به مدیریت مهدی مهایی.
داکا میزبان «دریا»
همچنین بر اساس اعلام روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «دریا» به نویسندگی و کارگردانی صحرا رمضانیان به دهمین دوره فستیوال فیلمهای موبایلی داکا در بنگلادش راه پیدا کرد.
«دریا» که محصول سال فروردین ۱۴۰۰ است، تاکنون در بیش از ۲۵ جشنواره خارجی شرکت کرده که میتوان به فستیوالهای فیلم کوتاه لندن، ولز، فیلمهای مستقل مادرید و … اشاره کرد و موفق به دریافت چندین جایزه شده است.
فرزانه سلحشور، فرزاد علوی، پویا حقیقی، صحرا رمضانیان بازیگران این فیلم کوتاه هستند. همچنین آرش رمضانی مدیر فیلمبرداری، پویا حقیقی تدوین و صدا، مصطفا صادقی دستیار فیلمبردار، مصطفا آرینراد طراح گرافیک و مجتبی رحامیان عکاس و تصویربردار پشت صحنه در اثر حضور دارند و ایلیا شمس و محمدکاظم شیران تهیه کنندگان این فیلم هستند و مجموعه آموزشی و هنری CNG TV انگلستان حامی مالی و معنوی این اثر است.
جشنواره بین المللی فیلمهای موبایلی داکا ۱۲ و ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ مصادف با ۲ و ۳ مارچ ۲۰۲۴ در شهر بنگلادش برگزار میشود.
