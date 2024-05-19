به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «جاده موج میزند» با نام انگلیسی «Mirage» به نویسندگی و کارگردانی عاطفه صالحی در دهمین دوره جشنواره آمریکایی دریاچههای ماموت (Mammoth Lakes) حضور دارد و به رقابت میپردازد. این جشنواره در بخشهای داستانی، انیمیشن، مستند کوتاه و بلند و فیلمنامه نویسی برگزار میشود.
جشنواره Mammoth Lakes با فراهمکردن فرصتی برای فیلمسازان نوظهور برای نمایش آخرین آثار خود، به سرزندگی فرهنگ فیلم کمک میکند. همچنین، مسابقه فیلمنامه این جشنواره فیلم به کشف و حمایت از فیلمنامهنویسان نوظهور و مبتکر اختصاص دارد و از فیلمنامههایی در هر ژانر، در هر موضوعی و از هر نقطهای در جهان استقبال میکنند و به دنبال داستانهایی از نویسندگانی هستند که صدای منحصر به فرد و دیدگاه خاصی داشته باشند. جایزه بزرگ بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم دریاچههای ماموت در اختتامیه اهدا خواهد شد.
دهمین جشنواره سالانه فیلم دریاچههای ماموت ۲ تا ۶ خرداد ۱۴۰۳ مصادف با ۲۲ تا ۲۶ می ۲۰۲۴ در کالیفرنیای آمریکا برگزار میشود.
در این فیلم کوتاه، نفیسه زارع و روزبه اختری ایفای نقش دارند.
لیست عوامل فیلم کوتاه «جاده موج میزند» عبارت است از: نویسنده و کارگردان: عاطفه صالحی، تهیه کنندگان: عاطفه صالحی و علی صالحی، مدیر فیلمبرداری: حامد بقاییان، دستیار و برنامه ریز: محمدعلی نعمتالهی، دستیار کارگردان: ابوالفضل حسینی پور و یوسف بهجتی، تدوین: فروغ عزیزی، منشی صحنه: امیرحسین راستی، دستیار اول فیلمبردار: یوسف صفایی، دستیاران تصویر: علیرضا طالبی و حسین بیات، اصلاح رنگ و نور: میلاد فرجالهی، صدابردار: سلمان، صداگذار: سامان شهامت، موسیقی: سراجالدین روحانیفرد، طراح لباس: عاطفه صالحی، دستیار لباس: فرناز تعمید، دوخت لباس: صالحه صولتی مقدم، طراح صحنه: محمدرضا رضایی، دستیار صحنه: وحید عارف علی، طراح گریم: بهناز علیمحمدی، مدیر تولید: سید مصطفی فخاری، جانشینتولید: محمد ذنوبی، تدارکات: علیرضا فرید، جلوههای ویژه: علی نیکوکار (گروه آرتان)، طراح پوستر: متین خیبلی، عکاس: امین قاآنی، مشاور رسانهای: آزاده فضلی، پخش کننده: فرست اسکرین به مدیریت مهدی مهائی.
