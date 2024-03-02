به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری در تشریح عملکرد ۱۱ ماهه صادرات و ترانزیت کانتینر یخچالی در بنادر غرب استان، با اشاره به جهش ۲۴ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر یخچالی افزود: در این مدت ۱۴۶ هزار و ۸۲۷TEU کانتینر یخچالی با تناژ یک میلیون و ۶۲۰ هزار و ۶۶۴ تن تخلیه و بارگیری شد.

وی حجم صادرات کانتینر یخچالی از طریق بنادر غرب استان در این بازه زمانی را ۷۳ هزار و ۴۱۳TEU اعلام کرد که نسبت به میزان صادرات کانتینر یخچالی ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی شامل میوه و تره بار، خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی در این بنادر را شش میلیون و ۳۰۲ هزار و ۲۱۸ تن اعلام کرد.

به گفته سالاری؛ از مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی انجام شده سه میلیون و ۱۱۰ هزار و ۴۱۵ تن با افزایش هفت درصدی مربوط به صادرات غیرنفتی و سه میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۰۳ تن به صادرات نفتی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: همچنین از مجموع عملیات انجام شده، چهار میلیون و ۱۲۹ هزار و۹۲۱ تن فرآورده نفتی و غیرنفتی به صورت رویه کابوتاژ (حمل و نقل ساحلی) در بنادر غرب استان هرمزگان جابه‌جا شد.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در ادامه از افزایش ۲۵ درصدی ترانزیت نفتی و غیرنفتی و همچنین ترانزیت حجمی افزون بر ۱۶۶ هزار دستگاه خودرو در بندرلنگه خبرداد.

سالاری گفت: در این دوره زمانی حجم ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی که عمده آن محموله خودرو بوده به ۳۸۹ هزارو ۹۳۰ تن رسید که نشانگر افزایش ۲۵ درصدی است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت بیش از ۱۶۶ هزار و ۴۷۶ خودرو با ۱۵ درصد افزایش از طریق بندرلنگه به کشورهای آسیای میانه، عراق و افغانستان ترانزیت شد.

به گزارش مهر، بنادر غرب استان هرمزگان با راه‌اندازی فاز اول ترمینال یخچالی با ظرفیت ۳۰۰ کانتینر یخچالی چرخدار و ۱۲ رمپ مخصوص بارگیری به منظور شناورهای حامل کانتینر یخچالی طلایه‌دار تخلیه و بارگیری و صادرات کالاهای یخچالی در بین بنادر ایران شناخته می‌شود.