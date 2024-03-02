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۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

انتخابات مجلس شورای اسلامی در گنبد به دور دوم کشیده شد

انتخابات مجلس شورای اسلامی در گنبد به دور دوم کشیده شد

گرگان- دوازدهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در گنبد به دور دوم کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به آرای عبدالحکیم آق‌ارکاکلی و قره‌جه طیار حوزه انتخابیه گنبد کاووس نماینده خود را در دور دوم انتخاب خواهند کرد.

حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان، حوزه انتخابیه آزادشهر و رامیان، حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه‌تپه، حوزه انتخابیه علی‌آبادکتول در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شد.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان روز گذشته (۱۱ اسفند ماه) همزمان با سراسر کشور در گلستان برگزار شد.

در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی یک میلیون و۴۳۳ هزار و ۳۲۹ نفر در استان واجد شرایط رأی بودند.

کد مطلب 6043692

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