تکلیف مالک پرسپولیس مشخص شد/ استقلال در اختیار وزارت باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان پس از جلسات متوالی هفته گذشته خود مبنی بر واگذاری باشگاه پرسپولیس به سازمان تأمین اجتماعی درخواست رسمی خود برای اعلام وصول ۵۱ درصد از مالکیت این باشگاه را در اختیار سازمان خصوصی سازی کشور قرار داد تا آنها با بررسی این موضوع در خصوص مالکیت سرخپوشان تصمیم‌گیری کنند.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ضمن مهم دانستن تعیین مالکیت وزارت ورزش توسط این دو باشگاه خواستار رسیدگی هرچه فوری وزارتخانه نسبت به این موضوع شد. کیومرث هاشمی وزیر ورزش نیز پس از بررسی راهکارهای حل مشکل مربوط به مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس تصمیم به ارائه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مالک پرسپولیس گرفت.

همچنین باشگاه استقلال فعلاً به فعالیت خود زیر نظر وزارت ورزش و جوانان ادامه می‌دهد تا مشکلات اداری و جاری آنها نیز برای واگذاری به یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور برطرف شود.

سازمان خصوصی سازی کشور منتظر نامه رسمی هیأت دولت برای اجازه واگذاری سهام باشگاه پرسپولیس از وزارت ورزش به بخش خصوصی است تا بتواند این موضوع را نهایی کند.

تعیین مالک باشگاه پرسپولیس در حالی جدی شده است که چهارشنبه نهم اسفندماه گذشته وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم به تغییر سرپرست سازمان خصوصی سازی گرفت تا ابراهیم بازیان جای میثم پیله فروش را بگیرد.

حال باید دید این تغییرات چه تأثیری در روند خصوصی سازی سرخابی‌های پایتخت تا مهلت اندک باقیمانده کنفدراسیون فوتبال آسیا در راستای دریافت مجوز حرفه‌ای می‌گذارد.