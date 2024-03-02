باشگاه استقلال: با نکونام قرارداد سه ساله داریم، حاشیه درست نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، درست در شرایطی که شاگردان جواد نکونام سزاوارانه بر صدر جدول تکیه زده‌اند و کادر فنی، بازیکنان و اعضای تیم و باشگاه، با آرامش کامل به دور از هرگونه تنش، تمام تمرکز خود را روی موفقیت و تداوم صدرنشینی استقلال برای جلب رضایت هر چه بیشتر هواداران فهیم مجموعه آبی گذاشته‌اند، عده‌ای به نیت تخریب تمرکز استقلال، شایعه احتمال تغییر کادر فنی و دروغ بزرگ مذاکره باشگاه با گزینه‌های دیگر را بر سر زبان‌ها انداخته‌اند.

این عده که دشمنی شأن با استقلال برای هواداران اثبات شده، پس از ناکامی در دامن زدن به سوءتفاهم‌های داخل باشگاه، حاشیه سازی جدیدی را کلید زدند و مدعی شدند باشگاه استقلال با گزینه دیگری برای سرمربیگری مذاکره کرده بود.

باشگاه استقلال ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی مربیانی که پیش از این برای سربلندی استقلال زحمت کشیده‌اند، به صراحت اعلام می‌کند با جواد نکونام قرارداد سه ساله دارد و هیچ برنامه‌ای برای تغییر سرمربی و کادر فنی فعلی ندارد و همچنان از جواد نکونام و همکارانش در کادر فنی استقلال حمایت می‌کند.

همچنین باشگاه استقلال از رسانه‌های محترم می‌خواهد با توجه به قرارداد سه ساله استقلال و جواد نکونام دست از گمانه زنی در خصوص آینده نیمکت استقلال بردارند و از روبروی هم قرار دادن بزرگان استقلال پرهیز کنند.