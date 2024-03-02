به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی در مراسم افتتاحیه دوره آکادمی رشد کسب و کارهای خانگی «کار تو خونه‌مونه»، با بیان اینکه دور دوم کمپین «کار تو خونه‌مونه» را در یک روز زیبای برفی پایتخت آغاز کرده‬ ‏ایم، اظهار کرد: داستان «کار توی خونه‎ مونه» از آنجایی آغاز شد که احساس کردیم در یک فضای شهری سالم، پویا و زنده، هر امکان، مهارت، توانمندی و استعداد باید امکان شکوفایی داشته باشد؛ یعنی شهر ما، زمانی زنده و پویاست که نسبت به همه این توانمندی‌ها، بازخورد مثبت داشته و اتمسفر پویا و سازنده‌ای را جهت تسهیل این امر، ایجاد کند.

وی ادامه داد: تا زمانی که خانه‌ها و خانواده‌های شهرمان، مولد نباشند، از انفعال خارج نشوند و دست به عاملیت و فعالیت نزنند، صرفاً یک شهر و شهروند مصرف‏گرا خواهیم داشت و «شهر زنده و‬ با نشاط» صرفاً یک شعار باقی خواهد ماند.

دستیار ویژه شهردار تهران در امور زنان و خانواده با بیان اینکه معتقدیم شهروندان به ویژه زنان در هر خانه، کارگاه کوچک و یا کسب و کار خرد خانگی و محلی که درگیر تولید شوند، فرهنگ مولدگری در کل خانواده و سبک زندگی شأن نهادینه خواهد شد، تصریح کرد: هر شهروند در واقع یک فرصت طلایی برای خود، خانواده و برای شهر و برای آینده کشورمان است که ما به عنوان مدیریت شهری باید با کمک و تسهیلگری این توانمندی‌ها را شکوفا کنیم.

اردبیلی خطاب به زنان شرکت‎کننده در این دوره هم اظهار کرد: همه عزیزانی که در این جمع حضور دارند، در حوزه‌هایی از کسب و کار دارای توانمندی، مهارت و تجارب خوب هستند؛ پس وظیفه ما است که در هر پله‏ای که از این کسب و کار قرار دارید به شما کمک کنیم تا فعالیتتان توسعه یابد، افراد بیشتری را درگیر آن کسب و کار و یا ایده تولیدی کنید که این خیلی ارزشمند است.

مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: در کلانشهری مثل تهران که درصد بالایی از افراد صرفاً مصرف‏گرا هستند، اینکه شما با یک انگیزه ارزشمند و توانمندی فوق‌العاده دور هم جمع شده‏اید تا با ایده‌هایتان در این فضای مصرف زده شهر، جوانه‌های پویا و مولدی را شکوفا کنید، اتفاق مبارک و فرصت مغتنمی است تا از تجربه، مهارت و توانمندی شما برای توانمند کردن شهرمان بهره ببریم و استفاده کنیم.

وی با تاکید بر این موضوع که این حرکت، قطعاً منشأ خیر و برکت است خاطرنشان کرد: زنان، خانواده، شهروندان، ملت، جامعه و یا شهری که به جای مصرف فرهنگی، اجتماعی ویا اقتصادی، دست به تولید بزند، بزرگترین موتور محرکه تحول و حرکت به سمت آینده روشن برای آن جامعه خواهد بود.

