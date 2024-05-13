به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در چارچوب اجرای سیاست‌های وزارت نیرو برای حفظ منابع آبی و ایجاد منابع پایدار آب به منظور توسعه صنایع، واگذاری پساب از طریق بورس انرژی برنامه‌ریزی شده است و در فضایی رقابتی برای نخستین بار عرضه پساب در بورس انرژی صورت خواهد گرفت.

هاشم امینی ادامه داد: در همین زمینه با برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۱.۸ میلیون مترمکعب پساب تولیدی تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران در تابلو بورس انرژی عرصه خواهد شد.

امینی افزود: امیدواریم با توسعه این روند، وزارت نیرو بتواند اهداف توسعه بازار آب و پساب و تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های پساب و تسهیل در جایگزینی پساب با منابع آبی با کیفیت را در اختیار بخش صنعت و شهرداری‌ها قرار دهد.

به گفته مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توسعه بازچرخانی آب و نظام‌مندکردن و شفاف‌سازی فرایندهای عرضه و تقاضا و تسهیل در سرمایه‌گذاری و مشارکت از دیگر اهداف این اقدام است.