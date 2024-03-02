پیش بینی سرمایه گذاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فتح الله پور پیش ازظهر شنبه در کارگروه سرمایهگذاری استان با اشاره به شاخصهای عمومی اقتصادی در استان با بیان که مساله اول کشور اقتصاد است، گفت: پیش بینی سرمایهگذاری استان در سال جاری ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده است و این میزان از منابع مختلف ملی استانی تسهیلات بانکها و غیر صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه یک سوم رشد اقتصادی از محل بهرهوری محقق میشود، گفت: عمده رشد از محل سرمایهگذاری باید محقق شود.
وی گفت: یکی از منابعی که در سرمایه گذاری مؤثر بوده و به عنوان پشتیبان مد نظر است و زیرساخت اصلی و تحقق رشد اقتصادی به شمار میرود سرانه بودجه عمومی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اظهار اینکه یکی از موارد مهم در تحقق بودجه عمومی اعتبارات سفر ریاست جمهوری است، افزود: تاکنون شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از از بودجه عمومی معادل ۷۳ درصد تخصیص یافته است.
رئیس سازمان مدیریت برنامهریزی مازندران گفت: پیش بینی میشود این رقم تا پایان سال افزایش مییابد.
وی با اشاره به اهمیت بهرهوری تصریح کرد: فعال سازی واحدهای اقتصادی راکد و نیمه فعال از جمله برنامهها برای ارتقای بهرهوری است.
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