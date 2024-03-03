وضعیت نامشخص کاندیداهای فدراسیون جانبازان در آستانه انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت سید محمد شروین اسبقیان به وزارت ورزش به عنوان مدیرکل حوزه وزارتی و بعد از آن معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، باعث شد بر خلاف روال معمول در مورد فدراسیون ها، برگزاری انتخابات فدراسیون جانبازان و توان یابان به موقع و سروقت در برنامه قرار گرفت.

دوره ریاست اسبقیان در فدراسیون جانبازان و توان یابان ۲۱ اسفند به پایان می رسد اما یک هفته پیش از این زمان، مجمع انتخاباتی فدراسیون تشکیل می شود تا رییس جدید آن برای دوره چهار سال پیش رو مشخص شود.

مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان و توان یابان ۱۵ اسفند برگزار می شود. برای حضور در این انتخابات ۱۲ نفر متقاضی ریاست شدند که البته از میان آنها هادی رضایی، امین الله مانی و علی کشفیا به ترتیب انصراف خود را اعلام کردند.

بدین ترتیب تعداد افراد متقاضی برای تصدی ریاست فدراسیون جانبازان و توان یابان به ۹ نفر کاهش یافت اما امروز و در فاصله سه روز مانده تا زمان مقرر برای تشکیل مجمع انتخاباتی، وضعیت این کاندیداها از حیث تایید صلاحیت و گرفتن مجوز حضور در مجمع مشخص نیست.

لزوم حضور قانونی افراد ثبت نام شده در مجمع انتخاباتی، تایید صلاحیت آنها است که به ترتیب باید توسط کمیسیون تطبیق و نهادهای نظارتی اعلام شود اما تا به امروز در مورد ۹ کاندیدای ریاست فدراسیون جانبازان و توان یابان و نتیجه بررسی صلاحیت آنها اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

حتی پیگیری های خبرنگار مهر از فدراسیون جانبازان و توان یابان و سرپرست اداره کل امور مشترک فدراسیون ها هم به نتیجه نرسید و همین مسئله وضعیت متقاضیان ریاست این فدراسیون را مبهم کرده است.

با همه اینها و طبق اطلاع رسانی قبلی، قرار است مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان و توان یابان از ساعت ۱۰ روز سه شنبه(۱۵ اسفند) در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شود.

حمیدی صمیمی، حسین رضازاده، عباس باغستانی، جلیل کوهپایه‌زاده، محمدرضا رحیمی، مصطفی الهی نسب، امیر ماندگار فرد، محمدرضا میرزایی جابری و داوود حیدری کاندیداهای انتخابات فدراسیون جانبازان و توان یابان برای تصدی پست ریاست هستند. همچنین جواد حردانی، علی تقی‌پور، نقی مهدوی، منصور نم نم و ابراهیم نصیری هم برای پست هیات رئیسه فدراسیون ثبت نام کرده اند.

برای مجمع انتخاباتی سال ۹۸ فدراسیون جانبازان و توان یابان ۱۳ نفر کاندیدا شده بودند اما صلاحیت ٥ نفر برای حضور در مجمع تأیید شد. پیش از برگزاری مجمع هم چهار نفر (مجید قدمی، غفور کارگری، امیر ماندگارفرد و بهمن نیکخو) اعلام انصراف کردند.

بدین ترتیب رأی گیری برای انتخاب رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان میان ٢ کاندیدا برگزار شد که طی آن از ۳۵ رأی مأخوذه، اسبقیان ۲۲ و علیمرادی صاحب ۱۳ رأی شدند و اینگونه اسبقیان به عنوان رییس انتخاب شد.

اسبقیان از ۸ آبان که به عنوان مدیرکل حوزه وزارتی از وزیر ورزش حکم گرفت همزمان ریاست در فدراسیون جانبازان و توان یابان را هم ادامه داد اگرچه این امر به دلیل دو شغله بودن، منع قانونی دارد.