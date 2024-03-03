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کد مطلب 6044487
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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۴

صف کشیدن در آمریکا برای گرفتن عکس یادگاری از هادی چوپان

صف کشیدن در آمریکا برای گرفتن عکس یادگاری از هادی چوپان

تصاویری از صف کشیدن در آمریکا برای عکس یادگاری گرفتن با هادی چوپان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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