آغاز کار «قمره» موسسه فیلم دوحه با ابراز همبستگی با مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، موسسه فیلم دوحه (DFI) دهمین نشست استعدادها «قمره» را دیروز (جمعه) با تاکید سازمان دهندگان بر بحران انسانی در غزه آغاز کرد.

قرار است حدود ۲۰۰ نفر از متخصصان بین‌المللی صنعت سینما در رویداد «قمره» قطر که از یکم تا ۶ مارس برگزار می‌شود، شرکت کنند تا ۴۰ پروژه توسط فیلمسازان نوظهور را جلو ببرند.

فاطمه حسن الرمیحی مدیر عامل موسسه فیلم دوحه گفت: در حالی که ما پیشرفت خود را در پرورش صداهای جدید در سینما جشن می‌گیریم، با نسل‌کشی در غزه و تلاش‌های مداوم برای خاموش کردن صداهایی که علیه آن فریاد می‌زنند نیز مواجه هستیم.

این نسل کشی فرهنگی یادآور عمیق مسؤولیت ما به عنوان یک جامعه جهانی است تا اطمینان حاصل کنیم همه صداها شنیده می‌شود و با زندگی‌ همه با عزت و احترام رفتار می‌شود.

حسن الرمیحی یک روز پس از آن صحبت می‌کرد که خبر کشته شدن دست‌کم ۱۰۰ نفر از فلسطینی‌های حاضر در صف امداد غذایی در غزه توسط سربازان اسراییلی، منتشر شد. اسراییل گفته این رویداد برای زیر دست و پا ماندن رخ داده و سربازانش پس از احساس خطر از سوی جمعیت شلیک کردند.

به گفته مقامات حماس در غزه، بیش از ۳۰ هزار فلسطینی در ۱۴۷ روز گذشته در این منطقه کشته شده‌اند. این ارقام در برخی مناطق تایید نشده اما لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه کشته شدن حداقل ۲۵ هزار زن و کودک را تایید کرد.

حسن الرمیحی گفت: در حالی که وضعیت در فلسطین و کشورهای منطقه از جمله یمن، لبنان، سودان و سوریه همچنان رو به وخامت است، ایجاد بستری برای اذعان به شجاعت و مقاومت مبارزان علیه ظلم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: موسسه فیلم دوحه همیشه به تحقق داستان‌های مهم و تقویت صداهای ناشنیده‌ای که ما را با انسانیت مشترکمان به هم مرتبط می‌کند، اختصاص یافته است.

امسال چند پروژه که توسط فیلمسازان فلسطینی ارایه شده هم در «قمره» وجود دارد، از جمله فیلم «مغناطیس دردسر» احمد صالح، درباره نوجوانی که سوار بر الاغی خیالی از فلسطین به آلمان می‌رود. مستند «پسر خیابان‌ها» ساخته محمد المغانی، متولد غزه، درباره کودکی بدون تابعیت که در اردوگاه پناهندگان بیروت زندگی می‌کند، «اسطوره محمود» از مایار حمدان و شیما التمیمی درباره یک خانواده فلسطینی که ۶۰ سال است دوحه را خانه خود می‌نامند و اکنون در فکر حرکت بعدی خود هستند و سریال تلویزیونی «دیوف» به کارگردانی صالح سعدی درباره مهمانخانه‌ای خانوادگی در روستایی بادیه نشین.

الیا سلیمان کارگردان و بازیگر فلسطینی که مشاور هنری موسسه فیلم دوحه است هم تاکید کرد که «قمره» فضایی برای تامل ارایه کرده است. او گفت: «قمره» این فرصت را فراهم می‌کند که بپرسیم برای پذیرفتن مسؤولیت چه باید کرد، و یک موضع اخلاقی درباره فیلم‌هایی که ما را قادر می‌سازد درباره نسل‌کشی‌ها، قتل‌عام‌ها و خشونت‌های وحشتناک در سراسر جهان بحث کنیم، ارایه می‌کند.

وی افزود: زمان مناسبی است برای تفکر، مراقبه و دربرگرفتن یک لحظه مهم؛ اما شروع به گفت‌وگو و بحث در مورد زیبایی‌شناسی هم هست تا الهام و خلاقیت از دست نرود.

برنامه مسترکلاس‌ها، جلسات انفرادی و گروهی «قمره» بعدازظهر جمعه با یک مسترکلاس توسط تونی کولت آغاز شد، که در آن او درباره سفر خود از محله‌ای از طبقه کارگر در سیدنی تا تبدیل شدن به ستاره هالیوود صحبت کرد.

۴۲ پروژه شرکت کننده از ۲۰ کشور؛ شامل ۱۳ فیلم بلند، ۱۱ مستند، ۱۱ فیلم کوتاه و ۷ سریال تلویزیونی یا آنلاین در مراحل مختلف تولید هستند. در میان این پروژه ها، ۱۱ پروژه توسط مدیران قطری یا مقیم قطر شکل می‌گیرد.

«قمره» سنگ بنای فعالیت‌های موسسه فیلم دوحه است که در سال ۲۰۱۰ برای کمک به پرورش بخش فیلم و تلویزیون محلی و همچنین جامعه فیلمسازی مستقل گسترده‌تر در خاورمیانه و شمال آفریقا راه اندازی شد.

امسال تونی کولت، کلر دنی، آتوم اگویان، مارتین هرناندز و جیم شریدان از جمله چهره‌های بین‌المللی هستند که برای همکاری با این رویداد راهی قطر می‌شوند.