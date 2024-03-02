ملت در بزنگاه انقلاب دسیسه دشمن را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در پیام قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: هم اکنون که در سایه توجهات حضرت بقیة الله الاعظم (روحی و ارواحنا له الفدا) و در مقام اجابت فرامین و منویات مقام معظم رهبری، انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را سپری کردیم جا دارد از حضور غیرتمندانه، پرشور و به موقع شما عزیزان قدردانی و تشکر کنم.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در ادامه این پیام آورده است: دشمنان ایران اسلامی فراموش کرده‌اند که مردم مؤمن این دیار قدردان کسانی هستند که به برکت جاری شدن خونشان در هشت سال دفاع مقدس و دفاع از وطن در سال‌های اخیر، کشور و نظام بیمه شده است و مصون از هر خیانتی خواهد بود و اکنون نیز به سرمایه‌هایی مباهات و افتخار می‌کنند که نقش ارزشمند و اثرگذاری در مسیر مردم سالاری دینی و توسعه ایران قوی خواهند داشت.

وی اظهار کرد: دشمنی که تمام توان خود در تمام زمینه‌ها را خرج براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده بود حال شاهد آن است که چگونه از نوبهاران رأی اولی تا موی سفیدان و سالخوردگان همه و همه آمده بودند تا سردی این زمستان با گرمی دلچسب حضورشان نادیده گرفته شود و هیچ چیز در مسیر رشد و سعادت و تعالی این مردم عزیز سد و مانع نخواهد شد.

علم الهدی خطاب به مردم و با اشاره به این که شیرینی این حضور امیدبخش به فردای روشن ایران اسلامی گوارای وجودتان باد افزود: در نهایت از همه دست اندرکاران برگزاری هرچه باشکوه‌تر این انتخابات در تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تا فعالان رسانه که در جهت پوشش و نمود هرچه بهتر این اتفاق عظیم یاری کرده اند صمیمانه قدردانی و تشکر و از خداوند متعال توفیقات روزافزون ملت ایران را مسالت می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: مردم میهن عزیزمان با حضور در میادین سیاسی و اجتماعی ثابت کردند در بزنگاه‌های انقلاب همواره با حضور هوشمندانه و آگاهانه خود دسیسه‌های خباثت آلود دشمنان را ناکام و نافرجام خواهند گذاشت.