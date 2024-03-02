«حسین عبدلی» منتخب مردم نطنز و قمصر در انتخابات ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام رسمی ستاد انتخابات کشور، در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر حسین عبدلی با تعداد آرا ۱۴۳۸۳ به مجلس شورای اسلامی راه یافت. گفتنی است که تعداد کل آرا صحیح مأخوذه در این حوزه ۳۹۰۶۵ بوده است.



