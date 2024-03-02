عجیب اما واقعی؛ رشد خوب ۳۱۷۴۰ واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد بیش از ۳۱ هزار واحدی توانست یک بازده خوب را بعد از مدتها تجربه کند.

فعالان بازار سرمایه مدتها عادت کرده بودند، ارزش معاملات خرد عدد ۶,۴۹۸ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، ۴۴% و نسبت به میانگین ماهانه ۵۰% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۰۶۳ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز ۹۸۲ میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۴۶۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۱,۳۶۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۷۸۶ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۳۱۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش ۸۱ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۸۰ میلیارد تومان قرار دارد.

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم ۶۰۷ میلیارد تومان (۱.۷ برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات ۴۰۰ میلیارد تومان (۲.۱ برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات ۳۹۵ میلیارد تومان (۱.۴ برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.