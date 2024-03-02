قدردانی استانداران از حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، استانداران سراسر کشور روز شنبه با انتشار بیانیه و پیامهایی از حضور آگاهانه و هوشمندانه ملت بزرگ ایران در پای صندوقهای رأی و خلق حماسهای دیگر در ۱۱ اسفند قدردانی کردند.
در پیامهای استانداران سراسر کشور خطاب به ملت شریف ایران اسلامی آمده است: قدردان حضور مؤثر، پرمعنا و همدلانه شما در روز سرنوشت ساز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ هستیم.
استانداران تاکید کردهاند: آنجا که ملت با گامهای استوار و عزمی راسخ وارد کارزار انتخابات شدند و تنور این رقابت را با مشارکت خود گرم کردند؛ هدیهای است برای آینده و امنیت این سرزمین، باشد که منتخبین مردم با عمل به وعدهها سپاسگزار پشتیبانی و حمایت ملت بزرگ و غیور ایران باشند.
استانداران سراسر کشور همچنین در پیامهای خود از همه دست اندر کاران، مسؤولان و عوامل اجرایی برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تشکر و تقدیر کردند.
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