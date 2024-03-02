۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

فرماندار پیرانشهر:

کمال حسین‌پور نماینده سردشت، پیرانشهر ومیرآباد در مجلس دوازدهم شد

ارومیه- فرماندار پیرانشهر گفت: کمال حسین‌پور با کسب ۴۴ هزار و ۵۲ رای، دوباره منتخب مردم سردشت، پیرانشهر و میرآباد شد و به مجلس دوازدهم راه یافت.

خضر کاک درویشی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع ۶۸ هزار و ۴۳۰ رأی ماخوذه در این حوزه انتخابیه کمال حسین‌پور توانست بیشترین تعداد رأی را به خود اختصاص دهد و برای دومین بار به عنوان نماینده مردم سردشت و پیرانشهر وارد مجلس شود.

وی اضافه کرد: در این حوزه انتخابیه فایق عبدالله زاده با هفت هزار و ۷۸۹ رأی، سوران معروفی با ۶ هزار و ۱۶۶ رأی و مینا ستاری با ۲ هزار و ۸۶۴ رأی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

فرماندار پیرانشهر گفت: از مجموع داوطلبان تأیید صلاحیت نهایی شده در این حوزه انتخابیه، ۶ نفر مرد و یک زن تأیید صلاحیت شدند اما پس از شروع فعالیت تبلیغاتی و ۷۲ ساعت قبل از شروع رأی گیری سه داوطلب این حوزه انصراف دادند.

کاک درویشی بیان کرد: امسال ۱۶۵ شعبه اخذ رأی برای انتخابات ۱۱ اسفندماه در این حوزه پیش بینی شده بود که ۷۲ شعبه در شهرستان پیرانشهر و ۹۳ شعبه در شهرستان‌های سردشت و میرآباد قرار داشت.

