به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۲ تا ۱۸ اسفند به نام هفته بوشهر تعیین شده است که در این هفته با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با مصوبه شورای شهر بوشهر برنامه‌های مهمی تدوین تدارک دیده شد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در هفته گرامیداشت بوشهر طرح‌های مختلف عمرانی و سرمایه‌گذاری افتتاح و یا و عملیات اجرا آنها آغاز می‌شود، بیان کرد: در این هفته ساختمان تاریخی بیلیارد در بافت قدیم بوشهر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

شهردار بوشهر طرح سرمایه‌گذاری نگین در ساحل بوشهر را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: طرح رافائل در حاشیه ساحل خلیج‌فارس بوشهر در هفته بوشهر افتتاح می‌شود.

حیدری با بیان اینکه یکی از پروژه‌های مهم شهرداری بوشهر را فانوس دریایی است، خاطرنشان کرد: این طرح عملیات اجرایی آن با ارتفاع بیش از ۷۰ متر در ساحل بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی از ساخت و افتتاح پروژه گذر سلامت با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان را از دیگر طرح‌ها خبر داد و تصریح کرد: اجرایی شدن طرح دفع آب‌های سطحی در میدان شهید سلیمانی اقدامات مورد توجه قرار گرفته و پروژه برای اجرا تحویل پیمانکار شده است.

شهردار بوشهر کف‌سازی بازار ماهی و خرما و بافت تاریخی بوشهر را از دیگر طرح‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: پروژه مهم در غرب محله تنگک‌ها تحت عنوان گذر ۲۴ متری به طول ۴ کیلومتر در دست اجرا قرار گرفته است.

حیدری از افتتاح اسکله تفریحی در ساحل بوشهر ویژه ایام تعطیلات نوروز خبر داد و بیان کرد: تمام طرح‌های مصوب شورای شهر بوشهر در شهرداری اجرایی شده است و در ۲ سال گذشته طرح‌های مهم عمرانی و خدمات شهری در بوشهر اجرا و افتتاح شده است.

وی ادامه داد: در مجموع طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی در هفته گرامیداشت بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و اجرایی می‌شود.

حیدری با اشاره به برگزاری کوچه فستیوال در بوشهر افزود: برنامه کوچه فستیوال با همه انتقاداتی که نسبت بهش بود برگزار شد و بسیاری از شهروندان به دلیل ایجاد ترافیک و غیره گلایه مند بودند.

وی ادامه داد: از همه مسؤولان خواهش می‌کنم برای برگزاری هر برنامه‌ای در سطح شهر انجام می‌شود با شهرداری و شورای شهر هماهنگ کنند، ما مخالف شادی نیستیم اما باید سابقه دیرینه استان بوشهر در حوزه مذهبی نمایان شود.