  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

شهردار بوشهر:

طرح‌های عمرانی و خدماتی در هفته بوشهر افتتاح یا اجرا می شود

طرح‌های عمرانی و خدماتی در هفته بوشهر افتتاح یا اجرا می شود

بوشهر- شهردار بوشهر گفت: طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی در هفته گرامیداشت بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۲ تا ۱۸ اسفند به نام هفته بوشهر تعیین شده است که در این هفته با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری و با مصوبه شورای شهر بوشهر برنامه‌های مهمی تدوین تدارک دیده شد.

شهردار بوشهر با بیان اینکه در هفته گرامیداشت بوشهر طرح‌های مختلف عمرانی و سرمایه‌گذاری افتتاح و یا و عملیات اجرا آنها آغاز می‌شود، بیان کرد: در این هفته ساختمان تاریخی بیلیارد در بافت قدیم بوشهر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

شهردار بوشهر طرح سرمایه‌گذاری نگین در ساحل بوشهر را از دیگر برنامه‌ها عنوان کرد و افزود: طرح رافائل در حاشیه ساحل خلیج‌فارس بوشهر در هفته بوشهر افتتاح می‌شود.

حیدری با بیان اینکه یکی از پروژه‌های مهم شهرداری بوشهر را فانوس دریایی است، خاطرنشان کرد: این طرح عملیات اجرایی آن با ارتفاع بیش از ۷۰ متر در ساحل بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است.

وی از ساخت و افتتاح پروژه گذر سلامت با اعتبار ۱۴ میلیارد تومان را از دیگر طرح‌ها خبر داد و تصریح کرد: اجرایی شدن طرح دفع آب‌های سطحی در میدان شهید سلیمانی اقدامات مورد توجه قرار گرفته و پروژه برای اجرا تحویل پیمانکار شده است.

شهردار بوشهر کف‌سازی بازار ماهی و خرما و بافت تاریخی بوشهر را از دیگر طرح‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: پروژه مهم در غرب محله تنگک‌ها تحت عنوان گذر ۲۴ متری به طول ۴ کیلومتر در دست اجرا قرار گرفته است.

حیدری از افتتاح اسکله تفریحی در ساحل بوشهر ویژه ایام تعطیلات نوروز خبر داد و بیان کرد: تمام طرح‌های مصوب شورای شهر بوشهر در شهرداری اجرایی شده است و در ۲ سال گذشته طرح‌های مهم عمرانی و خدمات شهری در بوشهر اجرا و افتتاح شده است.

وی ادامه داد: در مجموع طرح‌های مختلف عمرانی و خدماتی در هفته گرامیداشت بوشهر با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیارد تومان افتتاح و اجرایی می‌شود.

حیدری با اشاره به برگزاری کوچه فستیوال در بوشهر افزود: برنامه کوچه فستیوال با همه انتقاداتی که نسبت بهش بود برگزار شد و بسیاری از شهروندان به دلیل ایجاد ترافیک و غیره گلایه مند بودند.

وی ادامه داد: از همه مسؤولان خواهش می‌کنم برای برگزاری هر برنامه‌ای در سطح شهر انجام می‌شود با شهرداری و شورای شهر هماهنگ کنند، ما مخالف شادی نیستیم اما باید سابقه دیرینه استان بوشهر در حوزه مذهبی نمایان شود.

کد مطلب 6044189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها