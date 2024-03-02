افزایش ۱۶.۷ درصدی حمل و نقل بین المللی کالا در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عباسی گفت: براساس آمار موجود، در ۱۱ ماه نخست امسال مجموعاً ۵۶ هزار و۷۶۳ تن کالا توسط شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا استان صادرشده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ،۱۶.۷ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۱۱ ماه، حمل و نقل واردات خاک معدنی از طریق ایستگاه بناب با عملکرد ۱۲۰ هزار و ۴۰۳ تن افزایش ۲۲ درصدی را نسبت به ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ رقم زده است.

مسؤول واحد ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: در ۱۱ ماه امسال ۵۶ هزار و ۷۶۳ تن کالا توسط ۲ شرکت حمل و نقل بین‌المللی استان جابه جا شده است که در مدت مشابه سال قبل ۴۸ هزار و ۶۴۴ تن بار بوده است.

عباسی صدور ۹۷۳ فقره مجوز بارگیری صادرات با ناوگان خارجی، آموزش ده هزار و ۸۶۱ نفر ساعت در بخش حمل و نقل را از دیگر اقدامات واحد ترانزیت عنوان کرد.

مسؤول واحد ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان گفت: تثبیت روند افزایشی عملکرد، شرایط لازم و مساعد را برای جهش ترانزیت در سال‌های پیش رو به ویژه در سال‌های اخیر فراهم کرده که با توجه به اقدامات و برنامه‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود در سال‌های آتی جهش ۲۰ الی ۳۰ درصدی را با توجه به ظرفیت‌های بالقوه ترانزیتی استان شاهد باشیم.