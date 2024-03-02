۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون چوگان مشخص شد

وزارت ورزش و جوانان زمان برگزاری مجمع انتخابات ریاست فدراسیون چوگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، با اعلام وزارت ورزش و جوانان و با توجه به تصویب هیأت ربیسه فدراسیون، مجمع عمومی انتخاب رئیس و سایر اعضای هیأت رییسه فدراسیون ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۹ اسفندماه در محل سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد .

گفتنی است پاریزی و ناظری دو کاندیدای تایید شده برای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون چوگان خواهند بود.

فریبا جلیل خانی

