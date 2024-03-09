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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۴

اعضای هیات رییسه فدراسیون چوگان انتخاب شدند

اعضای هیات رییسه فدراسیون چوگان انتخاب شدند

مجمع انتخابات رییس و اعضای هیات رییسه فدراسیون چوگان با شناخت نفرات منتخب اعضا به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات ریاست فدراسیون چوگان صبح امروز شنبه با حضور سیدمحمد شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد که در پایان اصغر ناظری با کسب ۲۶ رأی به عنوان رئیس فدراسیون چوگان انتخاب شد.

در پایان این مجمع رأی گیری برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه فدراسیون انجام شد که بر اساس رأی اعضای مجمع یاشار بی‌غم به عنوان نایب رئیس، محمدرضا بهبودی به عنوان کارشناس خبره، مهدی بیاتی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.
در این مجمع الهام حسینی رئیس هیأت استان البرز نیز که به عنوان نایب رئیس بانوان به مجمع معرفی شده بود از حضور در این پست انصراف داد.

آرای نهایی اعضای هیأت رئیسه:

یاشار بی‌غم :۲۶
مهدی بیاتی :۲۸
محمدرضا بهبودی: ۲۷

کد مطلب 6050087
فریبا جلیل خانی

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