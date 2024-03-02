اعلام نتیجه انتخابات پاکدشت قبل از تایید نهایی پیگرد قانونی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل کارخانه شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هرگونه اعلام نتیجه نهایی انتخابات تا قبل از تائید نهایی ستاد انتخابات، تخلف است و پیگرد قانونی دارد.

کارخانه با اشاره به گمانه زنی فعالان رسانه و فضای مجازی از نتایج انتخابات اشاره کرد و افزود: انتشار هرگونه اخبار توسط کانال‌ها و صفحات خبری در فضای مجازی نسبت به گمانه زنی و اعلام فرد پیروز قبل از تائید نهایی ستاد انتخابات ممنوع است.

وی اظهار کرد: نتیجه نهایی شمارش آرا پس از تأیید هیأت نظارت و توسط ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت در قالب آگهی رسمی اعلام خواهد شد.

فرماندار پاکدشت در پایان بیان کرد: همه نتایج اعلام شده تا این لحظه مورد تائید این ستاد نیست و با خاطیان برابر قانون برخورد خواهد شد.