غم و اندوه علاوه بر ذهن جسم را هم تاثیر قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «جورج اسلاویچ»، مدیر آزمایشگاه ارزیابی و تحقیقات استرس در مؤسسه سمل دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، توضیح داد: «به عنوان انسان، ما به شدت انگیزه داریم که به دنبال روابط اجتماعی گرم، قابل اعتماد، دوستانه و حمایت کننده باشیم.»

او در ادامه افزود: «از دست دادن یکی از نزدیکانمان به این رابطه و حمایت اجتماعی و فیزیکی خاتمه می‌دهد، که می‌تواند بدن را در معرض خطر فزاینده‌ای از نظر فیزیکی قرار دهد.»

بیشتر این خطر ناشی از یک سیستم ایمنی بیش از حد هوشیار، اما به نوعی ضعیف شده است.

همانطور که اسلاویچ توضیح داد، پس از از دست دادن یک عزیز، مغز و بدن شما طوری واکنش نشان می‌دهند که گویی یک خط دفاعی کلیدی را از دست داده اند. سیستم ایمنی توانایی‌های شفابخش خود را افزایش می‌دهد اما در عین حال محافظت خود را در برابر ویروس‌ها کاهش می‌دهد.

اسلاویچ خاطرنشان کرد که به همین دلیل است که مردم وقتی تحت تأثیر غم و اندوه یا سایر عوامل استرس زا قرار می‌گیرند در برابر سرماخوردگی و آنفلوانزا آسیب پذیر می‌شوند.

پاسخ‌های التهابی بدن نیز افزایش می‌یابد، و این روند می‌تواند منجر به "احساس بیماری، خستگی، از دست دادن لذت و گوشه گیری اجتماعی و رفتاری" شود.

درد فیزیکی هم ممکن است ناشی از غم و اندوه باشد. یک مطالعه نشان داد که افزایش تولید پروتئین‌های سیستم ایمنی می‌تواند افراد سوگوار را نسبت به درد حساس‌تر کند.

حتی میکروبیوم روده ممکن است از اندوه رنج ببرد. اسلاویچ گفت: «استرس مزمن می‌تواند به باکتری‌های روده اجازه دهد به خارج از دستگاه گوارش مهاجرت کنند و به عنوان پاسخ، التهاب بیشتری را تحریک کنند.»

با این حال، پنج مرحله کلیدی وجود دارد که می‌توانید برای محافظت از خود در برابر اثرات فیزیکی غم و اندوه انجام دهید:

• تمارین مدیتیشن انجام دهید.

• با خانواده و دوستان خود وقت بگذرانید.

• تغذیه سالم داشته باشید.

• خوب بخوابید.

• ورزش کنید.