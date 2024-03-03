چربی اطراف پانکراس مردان احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، البته محققان دانشگاه راتگرز در نیوجرزی این رابطه را در میان زنان مشاهده نکردند.

«مایکل اشنایدر بیری»، سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «در مردان میانسالی که در معرض خطر ابتلاء به بیماری آلزایمر هستند- اما نه در زنان- چربی بیشتر در اطراف لوزالمعده با کاهش قدرت شناختی و کاهش حجم مغز مرتبط است، که نشان دهنده ارتباط بالقوه جنسیت بین چربی شکمی و سلامت مغز است.»

در مطالعه جدید ۲۰۴ فرد میانسال سالم که یکی از والدین شأن دارای سابقه بیماری آلزایمر بودند، شرکت کردند. این افراد در معرض خطر بیشتر ابتلاء به این بیماری قرار دارند.

تیم تحقیق اسکن‌های MRI را به منظور بررسی رسوبات چربی در اطراف پانکراس، کبد و شکم هر شرکت‌کننده انجام دادند.

آنها دریافتند که تجمع بیش از حد چربی در داخل و اطراف پانکراس با بدتر شدن حجم مغز و عملکرد شناختی مرتبط است. این شرایط مختص مردان بود اما نه زنان.

به گفته این تیم، به خوبی مشخص شده است که چاقی یک عامل خطر برای عملکرد شناختی کمتر و خطر زوال عقل بالاتر است، اما نقش جنسیت کمتر مشخص بوده است. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مردان نسبت به زنان در برابر اثرات ناسالم چربی اندام بر عملکرد مغز آسیب پذیرتر هستند.

محققان افزودند که این یافته‌ها همچنین می‌تواند پیامدهایی برای چگونگی اندازه گیری چربی از نظر سلامت مغز داشته باشد.