محمد عشقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع سیل در سیستان و بلوچستان، هشت تیم عملیاتی - امدادی از یزد به سیستان و بلوچستان اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: ۵۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در قالب هشت تیم امدادی از شهرستان‌های بافق و بهاباد، میبد، مهریز، ابرکوه و اردکان و تیم واکنش سریع استان به همراه هشت دستگاه خودرو کمک‌دار امدادی و دو دستگاه کامیونت فوسو به همراه تجهیزات سیلاب و موتور برق و … به این استان اعزام شدند.

عشقی عنوان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با سازمان امداد و نجات، شب گذشته همچنین ۹۰۰ بسته غذایی ۷۲ ساعته شامل کنسروجات، تن ماهی، چای و برنج و… از یزد برای سیل‌زدگان سیستان ارسال شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر یک اردوگاه اسکان اضطراری در چابهار برپا شده و امدادرسانی هلال‌احمر به سیل زدگان در مناطق سیل زده ادامه دارد.