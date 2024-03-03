به گزارش خبرنگار مهر، بهادر اسدی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان اظهار کرد: آرامش و نشاط اجتماعی جامعه در گرو صلح و آشتی است و ما باید نقش و اثر خود را به نحو مطلوب در رسیدن به این هدف پیاده کنیم.

وی افزود: تحقق ترویج فرهنگ صلح و سازش نیازمند همراهی سایر نهادها و ادارات با ستاد صبر استان است.

فرهنگی بودن کردستان زمینه‌ساز تقویت نشاط اجتماعی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اظهار کرد: باتوجه به اینکه استان کردستان استانی فرهنگی است و دارای آداب و رسوم و آئین‌های مختلف و مخصوص بخود است، می‌توان در زمینه صلح و آشتی گام‌های بلندی برداشت و آرامش و نشاط اجتماعی را تقویت کرد.

علی اصغر دریایی عنوان کرد: در استان کردستان مردان و زنان بزرگ و نجیبی هستند که خود بانی صلح و آشتی بوده و در سازش‌ها نقش ایفا کرده‌اند.

وی اضافه کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز آمادگی خود را در ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش اعلام می‌کند و تمایل دارد در این راه نیز سهیم باشد.

در این نشست تفاهم‌نامه مشترک ستاد صبر کردستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در راستای برنامه‌های عملیاتی و اهداف متعالی ستاد صبر و تعامل و همکاری با نهادهای دولتی و مردمی برای ترویج و توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه منعقد شد.