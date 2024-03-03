  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۹

مشاهده و ثبت یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقۀ حفاظت‌شده سبزکوه

مشاهده و ثبت یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقۀ حفاظت‌شده سبزکوه

شهرکرد-یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقۀ حفاظت‌ شده سبزکوه چهارمحال‌وبختیاری توسط مسوول این منطقه ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسف‌پور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان در حین گشت و کنترل در منطقۀ حفاظت شده سبزکوه موفق به ثبت تصویر یک قلاده پلنگ ایرانی شدند.

وی با اشاره به اینکه پلنگ ایرانی گونه در خطر انقراض جهانی است و از گونه‌های حمایت شده، حفاظت‌شده و همچنین با ارزش به شمار می‌رود افزود: گونه پلنگ در رأس اکولوژیک قرار دارد و حفاظت از آن به معنای حفاظت از کل زیستگاه است.

به گفته وی، در حال حاضر ۴۳۲ گونه جانوری در مناطق حفاظت شده استان ثبت شده که از این تعداد، ۴۶ گونه از مجموع پستانداران به شمار می‌روند.

یوسف پور اظهار داشت: از مجموع گونه‌های در معرض خطر نیز تاکنون چهار گونه شامل بالابان، کرکس مصری، اردک سر سفید و پلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری به ثبت رسیده است.

گفتنی است: منطقه حفاظت شده سبزکوه با مساحت بیش از ۵۱ هزار هکتار، زیستگاهی ارزشمند با تنوع زیستی غنی و منحصر به فرد در چهارمحال و بختیاری است که در ۱۵۰ کیلومتری مرکز استان و ۳۰ کیلومتری شهر لردگان و در شهرستان‌های کیار، بروجن و لردگان قرار گرفته است.

زیست‌بوم ویژه، تنوع گیاهی، وجود دره‌های عمیق و جنگل‌های بلوط و کوه‌های زاگرس، بهترین شرایط را برای زیست گونه‌های جانوری مانند پلنگ، کل و بز وحشی، خرس قهوه‌ای و دیگر جانداران در این محدوده تحت مدیریت حفاظت محیط‌زیست فراهم کرده است.

در چهارمحال و بختیاری یک اثر طبیعی ملی، یک پارک ملی، یک پناهگاه حیات‌وحش و ۶ منطقه حفاظت‌شده وجود دارد که در مجموع حدود ۱۱/۶۳ درصد مساحت این استان را در برمی‌گیرند.

این تصاویر توسط محمدرضا احمدی مسئول منطقه حفاظت شده سبزکوه ضبط شده است.

پیش از این نیز، حضور پلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری به صورت آماتوری ثبت شده بود و پیش‌بینی می‌شود حضور پلنگ در دیگر مناطق حفاظت شده استان نیز به ثبت برسد.
کد مطلب 6044513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها