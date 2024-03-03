به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا چهلسری اظهار کرد: واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت در کیلومتر ۱۸ جاده تربتحیدریه - شادمهر، سبب تصادف زنجیرهای یک دستگاه کامیون، یک دستگاه خاور، ۲ عدد سواری پراید و مصدومیت هفت نفر شد.
رئیس اورژانس ۱۱۵ شهرستان مهولات بیان کرد: بی درنگ کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ جادهای شادمهر، ازغند و تربتحیدریه به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: هفت نفر مصدوم حادثه بعد از ارزیابی صحنه تصادف، تریاژ و اقدامات بالینی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی به بیمارستان امام حسین (ع) تربت حیدریه منتقل شدند.
چهلسری گفت: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.
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