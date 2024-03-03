  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۴

در راستای گسترش فعالیت‌های علمی صورت پذیرفت؛

کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه

کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه

کرمانشاه- در راستای گسترش فعالیت‌های علمی، کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار کرمانشاه، صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای گسترش فعالیت‌های علمی، کمک هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ به مناطق کم‌برخوردار استان، صورت پذیرفت.

با توجه به سیاست‌های کلی در زمینه‌ی اشاعه‌ی فعالیت‌های علمی و پرورش آن در میان کودکان و نوجوانان و در همین راستا همکاری کانون در برگزاری هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ در استان کرمانشاه؛ همچنین توجه به مناطق کم برخوردار در راستای بهره‌مندی از فعالیت‌های علمی؛ این مؤسسه بر آن شد تا در این جهت گام‌های ارزشمندی را بردارد.

بر همین اساس هفتمین دوره المپیاد ملی ویراکاپ کمک خود را از محل برگزاری این المپیاد به مناطق کم‌برخوردار اهدا کرد تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز بتوانند از امکان استفاده از برنامه‌هایی با محوریت علمی بهره‌مند گردند.

کد مطلب 6044541

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها