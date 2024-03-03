اعلام نتایج انتخابات در چهارمحال و بختیاری

محسن حسین‌میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج انتخابات برگزار شده در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: در حوزه انتخابیه بروجن آقای غلامرضا میرزایی با ۱۰ هزار و ۶۱۵ رأی منتخب حوزه شده است.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری افزود: در حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر آقای احمد راستینه هفشجانی با تعداد آرای ۳۳ هزار و ۷۲۰ رأی موفق به کسب اعتماد از مردم شد.

وی ادامه داد: در حوزه انتخابیه شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار حمیدرضا عزیزی فارسانی با تعداد آرای ۲۴ هزار و ۴۳۱ رأی موفق به کسب رأی اعتماد از مردم شد.

حسین‌میرزایی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه شهرستان‌های لردگان، خانمیرزا و فلارد سید روح‌الله موسوی بیدلی با تعداد آرای ۵۶ هزار و ۸۵۰ منتخب حوزه انتخابیه شد.

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز برگزار شد که در حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری آقای عبدالله کیوانی هفشجانی با تعداد آرای ۲۱۷ هزار و ۶۹۷ رأی موفق به کسب اعتماد مردم شد.