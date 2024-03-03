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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

نماینده مردم غرب استان گلستان:

وظیفه سنگینی در مورد حوزه انتخابیه غرب گلستان دارم

وظیفه سنگینی در مورد حوزه انتخابیه غرب گلستان دارم

گرگان- نماینده مردم غرب استان گلستان گفت: نسبت به گذشته وظیفه سنگین تری به مردم استان گلستان، خصوصا حوزه انتخابیه غرب استان دارم.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجلال ای ری صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: انتخاب مجدد با حضور با شکوه مردم، موجب شده که وظیفه سنگینی نسبت به مردم گلستان به خصوص حوزه انتخابیه غرب استان داشته باشم.

وی افزود: نواقص در اجرا موجب نارضایتی مردم می‌شود که تلاش خواهیم کرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس خدمت، منافع و رفع مشکلات مردم گام بردارند.

منتخب مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان گفت: فرصتی برای شعار نداریم و باید در عمل اتفاقات برای رفاه مردم اتفاق بیافتد.

ای ری افزود: در دوره قبل مشکل زیر ساختی استان را در اولویت قرار دادیم و در این دوره باید ثمره آن را پیگیری کنیم.

وی تاکید کرد: ورود بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف موجب تولید ثروت و شکوفایی بخش خصوصی می‌شود که در این راستا اقداماتی انجام شده و ادامه دار خواهد بود.

کد مطلب 6044565

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