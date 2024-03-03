به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، شامگاه شنبه، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲، آیین اختتامیه جایزه بین‌المللی استیوی که به اسکار کسب و کارها نیز معروف است، در راس‌الخیمه امارات برگزار شد و تیم منابع انسانی همراه اول در رقابت با بزرگترین برندهای حاضر در خاورمیانه توانست دو جایزه بزرگ این رویداد را کسب کند.

در این رویداد بزرگ بین‌المللی، نمایندگانی از برندهای مستقر در ۱۸ کشور خاورمیانه حاضر بودند، که از جمله آن‌ها می‌توان به آرامکوی عربستان (باارزش‌ترین شرکت جهان)، هالک‌ بانک (از بزرگ‌ترین بانک‌های ترکیه و خاورمیانه)، دفتر منطقه‌ای DHL (بزرگ‌ترین شرکت پستی جهان)، اپراتور موبایل Ooredoo (از بزرگ‌ترین اپراتورهای موبایل خاورمیانه و آفریقا)، نمایندگی منطقه‌ای کوکاکولا، نمایندگی منطقه‌ای BSH آلمان (مالک برندهای بوش و زیمنس)، دفتر منطقه‌ای بیمه آلیانس (از بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای جهان)، شرکت مخابراتی Stc عربستان (بزرگترین اپراتور موبایل عربستان) و تعداد قابل‌توجهی از دیگر برندهای شاخص فعال در خاورمیانه اشاره کرد.

در بخش اعلام برندگان، با اعلام هیأت داوران، همراه اول موفق به کسب دو جایزه ارزشمند در بخش «ارتباطات داخلی» و «گزارش منابع انسانی» شد و تندیس استیوی را از آن خود کرد. این جایزه نخستین‌بار است که در رقابت با برندهای شاخص جهانی و منطقه‌ای به یک اپراتور ایرانی اعطا می‌شود.

سعید علی‌عسگری، مدیرکل طراحی و توسعه منابع انسانی همراه اول ضمن دریافت تندیس طلایی جایز استیوی به نمایندگی از همراه اول، یکی از بزرگترین اپراتورهای خاورمیانه، را مایه افتخار دانست.

وی با قدردانی از همکاران خود در همراه اول، افزود: ماه‌ها کار مستمر و تلاش تیمی ما را به کسب این جایزه هدایت کرد؛ این تندیس چیزی بیش از یک جایزه و نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت بالای جامعه منابع انسانی ایران است.

مدیرکل طراحی و توسعه منابع انسانی همراه اول خاطرنشان کرد: همچنان که دریافت این جایز را جشن می گیریم، اهداف بزرگتری در سر داریم.

علی عسگری در پایان ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آتی شاهد برندگان ایرانی بیشتری در جایزه استیوی باشیم.

جایزه Stevie از معتبرترین جوایز حوزه کسب‌وکار در جهان به‌شمار می‌آید که پس از ارزیابی و فرآیند داوری به برندهای برتر هر منطقه اعطا می‌شود.

این رقابت از سال ۲۰۰۲ با هدف شناسایی بهترین شرکت‌ها و معرفی دستاوردهای نوآورانه سازمان‌ها در جهان بنیان گذاشته شده و تاکنون برندهای بزرگی نظیر سامسونگ، تویوتا، اپل و فورد موفق به کسب آن شده‌اند.