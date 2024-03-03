حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه قابل تحسین و تقدیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مسگریان در جلسه صحن شورا با تقدیر از حضور پرشور مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه، اظهار کرد: حضور پرشور مردم شریف ایران در انتخابات روز جمعه به جهت تعیین سرنوشت خود قابل تحسین و تقدیر است.

وی با بیان اینکه مردم شریف همدان نیز همچون دیگر شهرها حضور پرشوری در این حماسه آفرینی داشتند، گفت: مردم با شرکت در انتخابات، حماسه‌ای دیگر خلق کردند که حضور مردم استان، بویژه شهر همدان که با هوشمندی، درایت و شناخت موقعیت زمانی در پای صندوق‌های رأی که در نهایت منجر به برگزیده شدن منتخبان شد جای تقدیر و تشکر دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تبریک به منتخبان مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: انتخاب آیت‌الله شعبانی و آیت‌الله موسوی اصفهانی به عنوان نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان را به این دو بزرگوار تبریک گفته و از زحمات آیت‌الله طه محمدی برای حضور در دوره قبل تقدیر می‌کنیم.

مسگریان با تبریک به منتخبان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتخاب برادرم آقای دکتر حاج بابائی و جناب آقای دکتر صوفی را که با رأی مردم به دور بعدی مجلس راه یافتند را تبریک عرض می‌کنم.

وی در ادامه با تقدیر از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان انتخابات، افزود: شاهد برگزاری انتخاباتی امن و منظم و سالم بودیم که حاصل تلاش‌های هیئت نظارت، رئیس ستاد انتخابات استان، فرماندار، نیروهای نظامی و انتظامی بوده و قابل تقدیر است.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان خاطرنشان کرد: اکنون دوران رقابت به پایان رسیده و همه باید با برادری، برابری، وفاق و یکدلی در جهت تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا گام برداریم و مدیریت شهری در جهت ایجاد رضایت‌مندی شهروندان و شورای شهر وظایف خود را در جهت توسعه متوازن عمرانی شهر انجام دهد.

مسگریان در پایان یادآور شد: امید است با تلاش همه شاهد شکوفایی بیشتر، تعمیق باورهای فرهنگی و ارزش‌های ایرانی و اسلامی باشیم.