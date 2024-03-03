به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران بابیان اینکه ارزش ریالی اراضی در غرب استان سبب شد که در حوزه زمین خواری و تصرف منابع طبیعی، حساسیت ویژه ای وجود داشته باشد، افزود: مبارزه با زمین خواری همواره جزو اولویتهای استان بوده است.
وی با عنوان اینکه ۶۰ فقره تصرف اراضی با ارزش ۴۴۶ میلیارد تومان در سال جاری گزارش شده است، افزود: همچنین در زمینه تبصره ماده ۵۵ حدود ۲۱۹ فقره گزارش داشتیم که ۴۶.۵ هکتار آن مربوط به اراضی ملی بوده است.
خزایی با بیان اینکه اراضی مورد تصرف همواره رصد میشود، به برنامههای احیا و نهال کاری اشاره کرد و گفت: ۴۶ هکتار از عرصههای منابع طبیعی به ارزش دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به دامن بیت المال برگشته است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر طولانی بودن فرایند رسیدگی به پروندههای منابع طبیعی را از مسائل بیان کرد و گفت: فاصله بین تشکیل پرونده و اجرای حکم باید کاهش یابد.
وی شرایط عرصههای طبیعی را از جمله موانع فراروی اجرای احکام قضائی در حوزه منابع طبیعی برشمرد و گفت: ۲۸ فقره به وسعت ۱۰.۷ هکتار به ارزش ۷۴۸ میلیارد تومان اجرا حکم شده است.
خزایی پرونده ۸۴ هکتاری منطقه کلاردشت را از پروندههای مهم منابع طبیعی بیان کرد و گفت: بخشی از این عرصهها به منابع طبیعی برگشت.
وی پرونده ۵۷ میلیون مترمربعی را از دیگر پروندههای مهم منابع طبیعی برشمرد و گفت: با ورود منابع طبیعی و دستگاه قضائی این پرونده نیز مختومه شده است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر تعدیل جرم را از دیگر مشکلات فراروی پروندههای منابع طبیعی ذکر کرد و گفت: تاکنون بالای ۱۰ فقره احکام تعدیل جرم برای درختکاری توسط متهمان صادر شده است.
وی با اشاره به تولید پنج میلیون و ۳۰۰ هزار اصله نهال در سال جاری تهیه و تولید شده است، توزیع آن برای طرح درختکاری را از برنامهها بیان کرد.
خزایی از شناسایی هشت قاچاقچی بزرگ چوب در منطقه عباس آباد خبر داد و گفت: این افراد جزو قاچاقچیان مشهور هستند و تاکنون اقدام جدی برای جلب آنان صورت نگرفته است.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر درباره پرونده ساخت و ساز غیرمجاز ۶۴ دستگاه ویلا در اراضی جنگلی و جلگهای در نوشهر گفت: خوشبختانه برخورد خوبی از سوی دستگاه قضائی در این زمینه صورت گرفته است.
خزایی با بیان اینکه در ۲۹۸ فقره از عرصههای جلگهای و جنگلی در غرب مازندران تغییر کاربری صورت گرفته است، آن را معادل ۳۰ درصد قطعات جلگهای و جنگلی ذکر کرد.
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