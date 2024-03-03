به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور وزیر کشور در چابهار برگزار شد، با اشاره به فروکش کردن آب ناشی از بارندگی‌های اخیر در شهرستان دشتیاری گفت: مسئولان مربوطه با تمام توان پای کار باشند و اقدامات مورد نیاز این مناطق را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی ادامه داد: قبل از شروع بارندگی‌ها در منطقه دشتیاری و چابهار، وقوع سیلاب در شهرستان قصرقند اتفاق افتاد که شاهد قطعی برق در ۶۵ روستا بودیم و راه‌های ارتباطی ۷۵ روستا نیز مسدود شد که خوشبختانه با همیاری تمام مجموعه‌ها مشکلات مربوطه برطرف شد.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به بارش‌های رگباری و سنگین در این مناطق باید همه ساخت و سازها کارشناسی دقیق و از احداث منازل در مسیر رودخانه‌ها و آبروها جلوگیری شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که سیلاب برای مردم به وجود آورده، لازم است اقدامات لازم در شهرستان دشتیاری بلافاصله پس از فروکش کردن آب در این منطقه انجام شود.