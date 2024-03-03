  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

استاندار سیستان و بلوچستان خواستار شد؛

جلوگیری از احداث منازل در مسیر رودخانه‌ها و آب‌روها

جلوگیری از احداث منازل در مسیر رودخانه‌ها و آب‌روها

چابهار- استاندار سیستان و بلوچستان خواستار جلوگیری از احداث منازل در مسیر رودخانه‌ها و آب‌روها در استان بویژه در مناطق جنوبی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور وزیر کشور در چابهار برگزار شد، با اشاره به فروکش کردن آب ناشی از بارندگی‌های اخیر در شهرستان دشتیاری گفت: مسئولان مربوطه با تمام توان پای کار باشند و اقدامات مورد نیاز این مناطق را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی ادامه داد: قبل از شروع بارندگی‌ها در منطقه دشتیاری و چابهار، وقوع سیلاب در شهرستان قصرقند اتفاق افتاد که شاهد قطعی برق در ۶۵ روستا بودیم و راه‌های ارتباطی ۷۵ روستا نیز مسدود شد که خوشبختانه با همیاری تمام مجموعه‌ها مشکلات مربوطه برطرف شد.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به بارش‌های رگباری و سنگین در این مناطق باید همه ساخت و سازها کارشناسی دقیق و از احداث منازل در مسیر رودخانه‌ها و آبروها جلوگیری شود.

استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که سیلاب برای مردم به وجود آورده، لازم است اقدامات لازم در شهرستان دشتیاری بلافاصله پس از فروکش کردن آب در این منطقه انجام شود.

کد مطلب 6044698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه