به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح یکشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور وزیر کشور در چابهار برگزار شد، با اشاره به فروکش کردن آب ناشی از بارندگیهای اخیر در شهرستان دشتیاری گفت: مسئولان مربوطه با تمام توان پای کار باشند و اقدامات مورد نیاز این مناطق را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
وی ادامه داد: قبل از شروع بارندگیها در منطقه دشتیاری و چابهار، وقوع سیلاب در شهرستان قصرقند اتفاق افتاد که شاهد قطعی برق در ۶۵ روستا بودیم و راههای ارتباطی ۷۵ روستا نیز مسدود شد که خوشبختانه با همیاری تمام مجموعهها مشکلات مربوطه برطرف شد.
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار کرد: با توجه به بارشهای رگباری و سنگین در این مناطق باید همه ساخت و سازها کارشناسی دقیق و از احداث منازل در مسیر رودخانهها و آبروها جلوگیری شود.
استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: با توجه به مشکلاتی که سیلاب برای مردم به وجود آورده، لازم است اقدامات لازم در شهرستان دشتیاری بلافاصله پس از فروکش کردن آب در این منطقه انجام شود.
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