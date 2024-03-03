تاراج آثار مکتوب ایران در دوران پهلوی/ضرورت انس مدرسه با کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح یکشنبه در دیدار با دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی اظهار کرد: کتاب تغذیه فکری انسان است و نوع بشر با اندیشه و انس با کتاب به رشد می‌رسد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: برای تأثیرگذاری بیشتر کتاب باید با مسجد و مدرسه انس بیشتری بگیرد و برای روزهای تعطیلی نیز طرحی برای ترویج کتابخوانی تدوین شود.

عبادی ادامه داد: در تاریخ نقل شده که پیامبر (ص) وارد مسجد شد و دو گروه دید که عده‌ای مشغول نماز و عبادت و عده‌ای مشغول بحث علمی بودند که پیامبر فرمود هر دو گروه کار خوب انجام می‌دهند ولی من برای دانا کردن انسان‌ها مبعوث شده‌ام.

وی افزود: عبادت صحیح را هم کسی می‌تواند انجام دهد که عالم و دانا باشد که در قرآن نیز تأکید شده که علما در برابر پروردگار خشوع دارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه نهاد کتابخانه ها در راستای تغذیه روح انسان‌ها فعالیت می‌کند، گفت: در کنار تغذیه جسم و پرورش بدن باید نسبت به تغذیه روحی انسان‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

عبادی یادآور شد: متأسفانه در دوران پهلوی اول آثار مکتوب علمی ما به تاراج رفت و امروز به واسطه دزدی آن زمان برخی از آثار مکتوب خود را در مراکز علمی و فرهنگی دیگر کشورها چون هند می‌بینیم.

وی گفت: این در حالی است که هر کدام از این کتاب‌ها به واسطه ارزش فرهنگی و میراثی خود میلیاردها تومان قیمت دارد.