به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «آرسین تاتار» رئیسجمهور قبرس شمالی گفت که برخی از کشورهای بزرگ جهان در قبال قتلعام اسرائیل در نوار غزه «مواضع ریاکارانه و استانداردهای دوگانه» دارند.
رئیسجمهور قبرس شمالی این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه شرکت در سومین مجمع دیپلماتیک آنتالیا با حضور کشورهای ترکزبان که از روز جمعه در استان آنتالیا در جنوب ترکیه آغاز شده و تا امروز یکشنبه ادامه دارد، اظهار داشت.
تاتار همچنین حمله اسرائیل به غیرنظامیانی را که منتظر دریافت کمکهای بشردوستانه در غزه بودند، محکوم کرد.
به گفته وزارت بهداشت نوار غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به سمت فلسطینیهایی که در میدان النابلسی در جنوب شهر غزه که منتظر کامیونهای حامل کمکهای بشردوستانه و غذا بودند، تیراندازی کردند که بر اثر آن ۱۱۷ فلسطینی شهید و ۷۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.
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