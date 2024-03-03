  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۲۴

انتقاد رییس‌جمهور قبرس از نفاق کشورهای ابرقدرت در قبال جنگ غزه

انتقاد رییس‌جمهور قبرس از نفاق کشورهای ابرقدرت در قبال جنگ غزه

رییس‌جمهور قبرس شمالی از «مواضع ریاکارانه و استانداردهای دوگانه» کشورهای ابرقدرت جهان در قبال تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «آرسین تاتار» رئیس‌جمهور قبرس شمالی گفت که برخی از کشورهای بزرگ جهان در قبال قتل‌عام اسرائیل در نوار غزه «مواضع ریاکارانه و استانداردهای دوگانه» دارند.

رئیس‌جمهور قبرس شمالی این مطلب را در گفتگو با خبرگزاری آناتولی در حاشیه شرکت در سومین مجمع دیپلماتیک آنتالیا با حضور کشورهای ترک‌زبان که از روز جمعه در استان آنتالیا در جنوب ترکیه آغاز شده و تا امروز یکشنبه ادامه دارد، اظهار داشت.

تاتار همچنین حمله اسرائیل به غیرنظامیانی را که منتظر دریافت کمک‌های بشردوستانه در غزه بودند، محکوم کرد.

به گفته وزارت بهداشت نوار غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه به سمت فلسطینی‌هایی که در میدان النابلسی در جنوب شهر غزه که منتظر کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه و غذا بودند، تیراندازی کردند که بر اثر آن ۱۱۷ فلسطینی شهید و ۷۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 6044715

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها