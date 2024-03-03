به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تعداد کودکان فلسطینی که در اثر گرسنگی در بیمارستان کمال عدوان به شهادت رسیدند به ۱۵ تن افزایش پیدا کرد.

پیش از این سخنگوی وزارت بهداشت نوار غزه تصریح کرده بود: اشغالگران صهیونیست یک جنگ جدید علیه ساکنان نوار غزه به نام جنگ گرسنگی راه انداخته اند.

وی افزود: تعداد شهروندان فلسطینی که در اثر گرسنگی جان خود را از دست می‌دهند در حال افزایش است. کودکان فلسطینی بخش قابل توجهی از این شهدا را تشکیل می‌دهند. این مسوول فلسطینی اضافه کرد: کودکانی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند در معرض مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند.

وی بیان کرد: اشغالگران صهیونیست مانع فعالیت تمام نهادهای بشردوستانه و ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه می‌شوند. سیستم بهداشتی در شمال نوار غزه به ویژه بعد از توقف فعالیت بیمارستان کمال عدوان به صورت کامل فلج شده است.