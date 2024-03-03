مرتضی سخایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: مسابقات دور برگشت بسکتبال قهرمانی نوجوانان کشور در حالی برگزار خواهد شد که از سوی فدراسیون بسکتبال، میزبانی به قم داده شده است.

رئیس هیأت بسکتبال استان قم افزود: این مسابقات با حضور پنج تیم و در فاصله روزهای ۱۹ تا ۲۱ اسفندماه جاری در قم برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: مسابقات به مدت سه روز و در سالن ورزشی شهید رضائیان واقع در بلوار امین قم برگزار خواهد شد.

سخایی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها را شامل مهر پارسا تهران، شکلّی تهران، طبیعت اسلامشهر، کنکور تهران و خانه بسکتبال قم ذکر کرد.