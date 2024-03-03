به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «در جستجوی آداب آبادی» فردا دوشنبه ۱۴ اسفند در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود. این‌کتاب توسط مرکز معماری اسلامی حوزه هنری با همکاری انتشارات سوره مهر، در راستای ارج گذاشتن به دانش بومی و بهره‌گیری از اندیشه اندیشه ورزان پیشکسوت به چاپ رسیده است.

در این‌مراسم، محمدرضا اولیا نویسنده کتاب «در جستجوی آداب آبادی»، سید محمد بهشتی و هادی ندیمی سخنرانی می‌کنند.

این‌برنامه فردا دوشنبه ۱۴ اسفند از ساعت ۱۳:۳۰ در فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به چهار راه طالقانی، سالن ایران برگزار می‌شود.